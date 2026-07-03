В Сейме Литвы зарегистрировали поправку к конституции о размещении ядерного оружия

В пятницу группа из 50 литовских депутатов зарегистрировала конституционную поправку, направленную на отмену положения, запрещающего размещение ядерного оружия на территории страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Это предложение предусматривает внесение изменений в статью 137 Конституции Литвы, которая в настоящее время устанавливает, что на территории страны не могут размещаться оружие массового уничтожения и иностранные военные базы.

Президент Гитанас Науседа в четверг созвал встречу с руководителями парламента и правительства, а также с главами парламентских фракций, после чего заявил о достижении широкого согласия относительно того, что это конституционное положение устарело и должно быть отменено.

Сторонники поправки утверждают, что ситуация с безопасностью страны существенно изменилась. Науседа отметил, что Литва в настоящее время является практически единственным членом НАТО, установившим конституционный запрет на размещение ядерного оружия на своей территории.

Для внесения поправок в Конституцию Литвы предложение должно быть дважды одобрено не менее чем 94 из 141 депутата парламента, причем между голосованиями должно пройти не менее трех месяцев.

Спикер парламента Юозас Олекас заявил в четверг, что страна не планирует размещать ядерное оружие на своей территории в мирное время.

Члены правящей коалиции также подчеркнули, что отмена конституционной нормы не повлияет на обязательства Литвы по Договору о нераспространении ядерного оружия и другим международным соглашениям, участницей которых является страна.

Напомним, в мае председатель литовского Сейма Юозас Олекас заявил, что в нынешней геополитической ситуации стоит рассмотреть возможность внесения изменений в конституцию, чтобы разрешить размещение ядерного оружия в Литве.

Также министр обороны Литвы Робертас Каунас подтвердил, что Вильнюс ведет переговоры с американцами о размещении ядерного оружия США на территории балтийской страны.

Избранный премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс считает целесообразным исключить из литовской конституции статью, согласно которой на территории страны не может быть оружия массового поражения и военных баз иностранных государств.