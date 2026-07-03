ЗМІ: Італія хотіла пом'якшення заяви саміту НАТО у частині, що стосується України

Італія хотіла б прибрати згадку 2027 року у контексті продовження підтримки України у фінальній заяві саміту НАТО в Анкарі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Італія намагалася пом’якшити обіцянку надавати Україні військову допомогу до кінця наступного року. Рим аргументував це тим, що зазначення конкретного терміну заздалегідь виключало б можливість більш раннього досягнення мирного врегулювання конфлікту шляхом переговорів, зазначили джерела.

У проєкті заяви йдеться про те, що союзники нададуть Україні по 70 млрд євро у 2026 та 2027 роках, повідомили джерела. Ця цифра не включає жодних нових зобов’язань, а відображає попередню щорічну обіцянку НАТО у розмірі 40 млрд євро плюс 30 млрд євро щороку за рахунок позики Європейського Союзу.

Згадка про конкретну допомогу стане зміною порівняно з минулорічною заявою, в якій не йшлося про фінансову допомогу Україні.

За словами джерел, Італія наполягала на вилученні згадки про 2027 рік, посилаючись на активізацію дипломатичних відносин з Москвою як приклад того, як такий текст може завадити можливості переговорів. Однак джерела, обізнані з позицією італійського уряду, зазначили, що Рим, ймовірно, не порушуватиме консенсусу з цього питання. Вони наголосили, що допомога Україні не ставиться під сумнів.

Як повідомляла "Європейська правда", німецький канцлер Фрідріх Мерц вже анонсував, що наступного тижня на саміті НАТО Німеччина виступатиме за нові зобов'язання фінансової допомоги Україні з боку її європейських партнерів.

Посол США у НАТО також анонсував "суттєві оголошення" для України на саміті в Анкарі.

Окрім того, під час саміту НАТО в Анкарі 7-8 липня відбудеться засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ.