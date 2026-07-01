Посол США у НАТО анонсував "суттєві оголошення" для України на саміті в Анкарі

Під час саміту НАТО в Анкарі 7-8 липня очікується низка оголошень для України, зокрема щодо ініціативи PURL із закупівлі американської зброї для ЗСУ.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, повідомив постійний представник Сполучених Штатів при НАТО Метью Вітакер.

Посол США у НАТО спрогнозував "суттєві" новини для України під час саміту в Анкарі 7-8 липня.

"Думаю, оголошення з боку США та союзників будуть суттєвими. Ви побачите, як кожен активізується", – заявив Вітакер.

Він нагадав, що "Сполучені Штати на даний момент зробили для України більше, ніж будь-хто інший".

"Президент Трамп говорив про сотні мільярдів доларів. І ми запустили програму PURL, про яку я багато разів говорив, і ми продали нашим союзникам по НАТО на понад 6 млрд доларів досконалих систем американського виробництва, включаючи ракети протиповітряної оборони для Patriot, PAC-3, які вони потім передали Україні", – розповів посол США в НАТО.

Він підкреслив, що союзники НАТО "працюють разом, щоб підтримати Україну".

Але водночас США очікують, що "європейські союзники візьмуть на себе тягар війни на європейському континенті".

"США, як я продовжую говорити, нікуди не йдуть. Ми продовжуватимемо робити те, що робимо. І ми очікуємо, що наші союзники приєднаються до нас у цих зусиллях", – підкреслив Вітакер.

Як повідомляла "Європейська правда", під час саміту НАТО в Анкарі 7-8 липня відбудеться засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ.

Також на саміті очікується, що члени Альянсу зобов’яжуться укласти нові контракти на постачання озброєння на суму в мільярди доларів та збільшити обсяги виробництва зброї, зокрема для України.

Раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна буде представлена на саміті НАТО делегацією, яку він очолить.

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