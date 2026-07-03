СМИ: Италия хотела смягчить заявление саммита НАТО в части, касающейся Украины

Италия хотела бы исключить упоминание 2027 года в контексте продолжения поддержки Украины из итогового заявления саммита НАТО в Анкаре.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Италия пыталась смягчить обещание оказывать Украине военную помощь до конца следующего года. Рим аргументировал это тем, что указание конкретного срока заранее исключало бы возможность более раннего достижения мирного урегулирования конфликта путем переговоров, отметили источники.

В проекте заявления говорится, что союзники предоставят Украине по 70 млрд евро в 2026 и 2027 годах, сообщили источники. Эта цифра не включает никаких новых обязательств, а отражает предыдущее ежегодное обещание НАТО в размере 40 млрд евро плюс 30 млрд евро ежегодно за счет займа Европейского Союза.

Упоминание о конкретной помощи станет изменением по сравнению с прошлогодним заявлением, в котором не говорилось о финансовой помощи Украине.

По словам источников, Италия настаивала на исключении упоминания о 2027 году, ссылаясь на активизацию дипломатических отношений с Москвой как пример того, как такой текст может помешать переговорам. Однако источники, знакомые с позицией итальянского правительства, отметили, что Рим, вероятно, не будет нарушать консенсус по этому вопросу. Они подчеркнули, что помощь Украине не ставится под сомнение.

Как сообщала "Европейская правда", немецкий канцлер Фридрих Мерц уже анонсировал, что на следующей неделе на саммите НАТО Германия будет выступать за новые обязательства по финансовой помощи Украине со стороны ее европейских партнеров.

Посол США в НАТО также анонсировал "существенные заявления" в отношении Украины на саммите в Анкаре.

Кроме того, во время саммита НАТО в Анкаре 7–8 июля состоится заседание Совета Украина–НАТО на уровне министров иностранных дел.