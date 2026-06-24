Суд вилучив паспорт у дружини іспанського прем’єра через корупційне розслідування

Дружина прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса Бегонья Гомес у середу віддала свій паспорт суду у зв’язку з початком судового розгляду корупційної справи проти неї.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила агенція EFE.

Гомес вдень передала свій паспорт у будівлі суду. Це сталося після того, як суддя Хуан Карлос Пейнадо видав наказ про його конфіскацію як запобіжний захід після відкриття судового розгляду справи проти неї за чотири злочини, включаючи корупцію в бізнесі.

У суді дружину прем’єра повідомили про початок судового розгляду.

Щоб обґрунтувати необхідність вилучення паспорта, вжитого на прохання сторони обвинувачення, суддя послався на ризик втечі Гомес, у якій могли б брати участь її охоронці, які є співробітниками Національної поліції.

20 червня дружині прем'єр-міністра заборонили виїжджати з країни в рамках підготовки до судового розгляду справи про корупцію та зобов’язали з’являтися у суді двічі на місяць.

Як відомо, 13 квітня суддя Хуан Карлос Пейнадо висунув звинувачення проти Гомес у зловживанні впливом та хабарництві.

Розслідування проти Гомес посилює політичний тиск на прем'єр-міністра Педро Санчеса, який нещодавно вчергове відмовився йти у відставку та оголошувати дострокові вибори наперекір закликам лідера опозиційної Народної партії.

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