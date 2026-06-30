Дружина прем'єра Іспанії просить у суду дозволу поїхати на саміт НАТО разом із чоловіком

Бегонья Гомес, дружина прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, звернулася до судді Хуана Карлоса Пейнадо з проханням надати їй дозвіл на поїздку до Анкари, щоб супроводжувати свого чоловіка на саміті НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EFE.

Також дружина Санчеса просить суду дозволити їй поїздку до Лондона, де має відбутись випускний вечір її доньки.

Адвокат Гомес, Антоніо Камачо, подав це клопотання, оскільки суддя Хуан Карлос Пейнадо нещодавно вилучив паспорт у його клієнтки і заборонив їй виїжджати з Іспанії.

Як відомо, 13 квітня суддя Хуан Карлос Пейнадо висунув звинувачення проти Гомес у зловживанні впливом та хабарництві.

Розслідування проти Гомес посилює політичний тиск на прем'єр-міністра Педро Санчеса, який нещодавно вчергове відмовився йти у відставку та оголошувати дострокові вибори наперекір закликам лідера опозиційної Народної партії.

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