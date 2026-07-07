Суд запретил жене премьера Испании поехать на саммит НАТО

В Испании судья отклонил просьбу Бегоньи Гомес, жены премьер-министра Педро Санчеса, о разрешении посетить саммит НАТО, однако разрешил ей поехать в Лондон с 8 по 10 июля для участия в выпускной церемонии своей дочери.

Об этом сообщает EFE, пишет "Европейская правда".

Судья заявил, что Гомес была приглашена на саммит НАТО, который проходит в Анкаре, из "соображений институциональной вежливости", не играя при этом "активной роли", и отмечает, кроме того, что Турция не входит в Европейский Союз – структуру, которая способствует сотрудничеству в сфере полиции и правосудия.

В то же время суд разрешил Гомес поездку в Лондон из-за "хороших отношений в области судебного сотрудничества между Испанией и Великобританией, даже после Brexit, а также с учетом характера мероприятия, на которое планируется поездка".

Бегонья Гомес обратилась к судье с просьбой разрешить ей выехать за границу с 7 по 10 июля, чтобы войти в состав официальной испанской делегации, которая будет сопровождать премьер-министра на 36-м саммите глав государств и правительств НАТО, который состоится в Анкаре, и вернуться через Лондон, чтобы посетить там выпускной своей дочери.

Адвокат Гомес подал соответствующее ходатайство, поскольку судья Хуан Карлос Пейнадо недавно изъял паспорт у его клиентки и запретил ей выезжать из Испании.

Как известно, 13 апреля судья Хуан Карлос Пейнадо выдвинул обвинения против Гомес в злоупотреблении влиянием и взяточничестве.

Расследование в отношении Гомес усиливает политическое давление на премьер-министра Педро Санчеса, который недавно в очередной раз отказался уйти в отставку и объявить досрочные выборы вопреки призывам лидера оппозиционной Народной партии.

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