В ОПУ розповіли про графік Зеленського на перший день саміту НАТО

В Офісі президента України оприлюднили графік подій за участю Володимира Зеленського у перший день саміту НАТО в Анкарі.

Про це повідомив журналістам речник українського президента Сергій Никифоров, інформує "Європейська правда".

Зокрема, Зеленський візьме участь у Форумі оборонних індустрій НАТО, де також запланований його виступ.

Крім того, у вівторок український президент матиме низку двосторонніх зустрічей, зокрема, з генсеком НАТО Марком Рютте, прем’єр-міністром Канади Марком Карні, очільником уряду Естонії Крістеном Міхалом, президентом Фінляндії Александром Стуббом, прем’єром Нідерландів Робом Єттеном, прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, прем’єркою Данії Метте Фредеріксен.

Увечері Зеленський разом із дружиною Оленою візьмуть участь в обіді від імені президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та першої леді Еміне Ердоган з нагоди проведення саміту НАТО.

Зеленський вже прибув до Анкари, де 7-8 липня триває саміт НАТО.

За даними "Європейської правди", у середу, 8 липня о 14:30 відбудеться зустріч Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

Як писала "Європейська правда", підсумкова декларація саміту НАТО в Анкарі 7-8 липня міститиме тезу про те, що Росія становить загрозу для євроатлантичної безпеки, а також обіцянку держав-членів Альянсу надати Україні по 70 млрд євро військової підтримки щороку у 2026-2027 роках.

Окрім того, під час саміту НАТО в Анкарі 7-8 липня відбудеться засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ.