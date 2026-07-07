В ОПУ рассказали о графике Зеленского на первый день саммита НАТО

В Офисе президента Украины обнародовали график мероприятий с участием Владимира Зеленского в первый день саммита НАТО в Анкаре.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров, передает "Европейская правда".

В частности, Зеленский примет участие в форуме оборонных индустрий НАТО, где также запланировано его выступление.

Кроме того, во вторник украинский президент проведет ряд двусторонних встреч, в частности, с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, премьер-министром Канады Марком Карни, главой правительства Эстонии Кристеном Михалом, президентом Финляндии Александром Стуббом, премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном, премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Вечером Зеленский вместе с супругой Еленой примет участие в обеде, организованном от имени президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и первой леди Эмине Эрдоган по случаю проведения саммита НАТО.

Зеленский уже прибыл в Анкару, где 7–8 июля проходит саммит НАТО.

По данным "Европейской правды", в среду, 8 июля, в 14:30 состоится встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Как писала "Европейская правда", итоговая декларация саммита НАТО в Анкаре 7–8 июля будет содержать тезис о том, что Россия представляет угрозу для евроатлантической безопасности, а также обещание государств-членов Альянса предоставить Украине по 70 млрд евро военной поддержки ежегодно в 2026–2027 годах.

Кроме того, во время саммита НАТО в Анкаре 7-8 июля состоится заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.