Стало відомо, коли відбудеться зустріч Зеленського з Трампом в Анкарі

Зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Сполучених Штатів Дональда Трампа на полях саміту НАТО в Анкарі відбудеться у середу, 8 липня о 14:30 за місцевим часом (збігається з київським).

Про це йдеться в офіційній програмі перебування президента США на саміті в Анкарі, з якою мала змогу ознайомитися кореспондентка "Європейської правди".

Трамп та Зеленський проведуть зустріч в Анкарі у середу, 8 липня, після завершення засідання Північноатлантичної ради на рівні лідерів держав НАТО, яка стартує з 11:15 ранку за місцевим часом і триватиме близько трьох годин.

Зустріч Трампа та Зеленського має розпочатися о 14:30, на неї в програмі президента США виділена одна година.

Після цього, о 15:30 Трамп має заплановану двосторонню зустріч з президентом Сирії, а далі – о 16:15 – пресконференцію, яка завершить перебування президента США на саміті НАТО в Анкарі.

Як повідомляла "Європейська правда", президент України Володимир Зеленський вже прибув до Анкари, де 7-8 липня триває саміт НАТО. 7 липня запланований його виступ на Форумі оборонних індустрій, низка двосторонніх зустрічей та участь у вечері на запрошення президента Туреччини, в якій, як очікується, також візьме участь президент США Дональд Трамп.

ЗМІ раніше повідомили, що президент США Дональд Трамп проведе зустріч з українським колегою Володимиром Зеленським в кулуарах саміту НАТО.

Як писала "Європейська правда", підсумкова декларація саміту НАТО в Анкарі 7-8 липня міститиме тезу про те, що Росія становить загрозу для євроатлантичної безпеки, а також обіцянку держав-членів Альянсу надати Україні по 70 млрд євро військової підтримки щороку у 2026-2027 роках.

Окрім того, під час саміту НАТО в Анкарі 7-8 липня відбудеться засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ.