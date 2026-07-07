Стало відомо, коли відбудеться зустріч Зеленського з Трампом в Анкарі
Зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Сполучених Штатів Дональда Трампа на полях саміту НАТО в Анкарі відбудеться у середу, 8 липня о 14:30 за місцевим часом (збігається з київським).
Про це йдеться в офіційній програмі перебування президента США на саміті в Анкарі, з якою мала змогу ознайомитися кореспондентка "Європейської правди".
Трамп та Зеленський проведуть зустріч в Анкарі у середу, 8 липня, після завершення засідання Північноатлантичної ради на рівні лідерів держав НАТО, яка стартує з 11:15 ранку за місцевим часом і триватиме близько трьох годин.
Зустріч Трампа та Зеленського має розпочатися о 14:30, на неї в програмі президента США виділена одна година.
Після цього, о 15:30 Трамп має заплановану двосторонню зустріч з президентом Сирії, а далі – о 16:15 – пресконференцію, яка завершить перебування президента США на саміті НАТО в Анкарі.
Як повідомляла "Європейська правда", президент України Володимир Зеленський вже прибув до Анкари, де 7-8 липня триває саміт НАТО. 7 липня запланований його виступ на Форумі оборонних індустрій, низка двосторонніх зустрічей та участь у вечері на запрошення президента Туреччини, в якій, як очікується, також візьме участь президент США Дональд Трамп.
ЗМІ раніше повідомили, що президент США Дональд Трамп проведе зустріч з українським колегою Володимиром Зеленським в кулуарах саміту НАТО.
Як писала "Європейська правда", підсумкова декларація саміту НАТО в Анкарі 7-8 липня міститиме тезу про те, що Росія становить загрозу для євроатлантичної безпеки, а також обіцянку держав-членів Альянсу надати Україні по 70 млрд євро військової підтримки щороку у 2026-2027 роках.
Окрім того, під час саміту НАТО в Анкарі 7-8 липня відбудеться засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ.