СМИ: страны НАТО близки к соглашению о расширении сети топливных трубопроводов

Союзники по НАТО близки к заключению соглашения о расширении сети топливных трубопроводов, построенных во времена холодной войны, в Восточную Европу и Турцию, целью которого является обеспечение этих стран топливом в случае кризиса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщило агентство Bloomberg.

Ожидается, что это решение будет объявлено в среду на саммите НАТО в Анкаре после многолетних обсуждений, сообщили источники, знакомые с этим вопросом.

Трубопроводы соединяют военные базы союзников, помогая с поставками топлива в кризисных ситуациях.

Эта инициатива отражает растущую обеспокоенность тем, что сети трубопроводов, сосредоточенных в Западной Европе, может оказаться недостаточно для поддержки масштабных операций вблизи границ России. Большинство стран на восточном фланге полагаются на автомобильную или железнодорожную инфраструктуру, которая более уязвима к перегрузкам и нападениям.

По словам одного из источников, этот проект может стать крупнейшей инвестицией в истории НАТО, а его стоимость может достичь 30 миллиардов долларов в течение двух десятилетий.

Технические детали, в частности финансирование и порядок расширения, все еще требуют согласования в ближайшие недели. Ожидается, что НАТО обеспечит основную часть финансирования, а страны восточного фланга покроют остальные расходы. Основными бенефициарами проекта станут Польша, страны Балтии, Румыния, Болгария и Турция.

Альянс на протяжении многих лет изучает возможность расширения так называемой Центральноевропейской трубопроводной системы на восток, но масштабы проекта вызвали беспокойство у многих союзников в связи с невозможностью его реализации.

Проект направлен на улучшение способности НАТО поставлять топливо самолетам, транспортным средствам и военным объектам. Его значение только возросло после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.

Ранее сообщалось, что поставки авиационного топлива через трубопроводную систему НАТО в Центральной Европе были нарушены военными операциями, что создало давление на и без того ограниченные цепочки поставок.

В правительстве Польши призвали НАТО расширить систему трубопроводов до Восточной Европы, наиболее уязвимой к вооруженным конфликтам.

Еще в феврале 2025 года писали, что в Североатлантическом альянсе хотят построить трубопровод, предназначенный для обеспечения восточного фланга топливом в случае войны на его территории.