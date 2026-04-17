Польща і Франція обговорять розширення паливної інфраструктури НАТО
Польща та Франція під час візиту президента Емманюеля Макрона до Варшави та Гданська наступного тижня обговорять розширення інфраструктури НАТО, зокрема систему трубопроводів для постачання авіаційного пального у разі воєнного конфлікту з Росією.
Про це сказав міністр енергетики Польщі Мілош Мотика, передає RMF24, пише "Європейська правда".
Як зазначається, Макрон планує відвідати Польщу у понеділок, 20 квітня. Під час його візиту планують обговорити проєкт часів холодної війни, який передбачає мережу трубопроводів, покликаних забезпечити союзників по НАТО доступом до авіаційного палива у разі війни з Росією.
Йдеться про мережу довжиною 10 тисяч кілометрів, яка була побудована для обслуговування повітряних сил у разі конфлікту з колишнім Радянським Союзом. Наразі вона обслуговує як військові бази, так і цивільні транспортні вузли, такі як найбільший аеропорт Німеччини у Франкфурті-на-Майні.
Система трубопроводів охоплює 12 країн, але наразі закінчується у західній частині Німеччини.
"Система трубопроводів НАТО має бути розширена до Східної Європи, яка є найбільш вразливою до збройних конфліктів, але відсутність мобільності також вплине на Західну Європу, тому розширення відповідає нашим спільним інтересам", – заявив Мотика.
Окрім цього, він оголосив, що під час візиту Макрона до Гданська буде обговорено питання про заплановану другу атомну електростанцію в Польщі, оскільки Франція є однією з країн, запрошених Варшавою до переговорів щодо цього проєкту.
Ще у лютому 2025 року писали, що у Північноатлантичному альянсі хочуть побудувати трубопровід, призначений для забезпечення східного флангу паливом у разі війни на його території.
Ідею розширення паливних трубопроводів НАТО Польща порушувала влітку 2024 року.