ЗМІ: більше використання авіапального військовими НАТО вплинуло і на комерційні поставки

Поставки авіаційного пального через трубопровідну систему НАТО у Центральній Європі були порушені військовими операціями, що створило тиск на і без того обмежені ланцюги постачання.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

У березні та квітні додаткові обсяги авіаційного пального військового призначення були заправлені в систему трубопроводів НАТО (CEPS) в Центральній Європі в Роттердамі, повідомив Орхан Рустамов, засновник і генеральний директор торгової компанії Alkagesta. Вони витіснили частину поставок цивільного авіаційного пального, що призвело до скорочення поставок до європейських аеропортів, зокрема до головного авіаційного вузла у Франкфурті, зазначив він.

Зростання споживання відбувається в той час, коли європейські комерційні авіакомпанії та аеропорти, декілька з яких безпосередньо підключені до трубопроводу, вже стикаються з серйозним тиском на постачання пального, оскільки війна в Ірані перекрила ключове джерело імпорту.

Компанія Рустамова постачає авіаційне пальне в CEPS, але не здійснювала поставок через Роттердам протягом зазначеного періоду. Він сказав, що отримав інформацію про збільшення поставок пального військового призначення від інших користувачів.

Створена під час холодної війни, система CEPS вже давно дозволена для цивільного використання за умови, що пріоритет завжди надається військовим потребам.

Сьогодні це невід’ємна частина європейської енергетичної інфраструктури, яка транспортує близько 225 000 барелів нафтопродуктів на день. Її розгалужена мережа трубопроводів простягається на понад 5 000 кілометрів, з’єднуючи нафтопереробні заводи, склади, військові авіабази, цивільні аеропорти тощо. Хоча вона переважно транспортує авіаційне пальне, вона також може транспортувати дизельне пальне та інші види пального.

Рустамов відмовився коментувати, скільки саме додаткового військового авіаційного пального було завантажено в CEPS на об'єкті "Роттердам Європорт", посилаючись на потенційні проблеми безпеки. Однак, за його словами, ця кількість еквівалентна кільком дням італійського попиту на авіаційне пальне та гас.

Хоча такий обсяг становить лише невелику частину європейського ринку, він ще більше посилює тиск на і без того обмежені запаси континенту.

Регіон значною мірою залежить від авіаційного пального, яке в звичайних умовах транспортується через Ормузьку протоку – водний шлях у гирлі Перської затоки, через який морський рух вже кілька тижнів практично зупинений. Ціни в північно-західній Європі на початку цього місяця досягли рекордного рівня, і авіакомпанії вже скасували деякі рейси.

На запитання про CEPS німецька асоціація аеропортів ADV відповіла, що може лише поділитися заявою генерального директора Ральфа Бейзеля, в якій йдеться про те, що "постачання авіаційного пальногов Європі зазнає дедалі більшого тиску" і що "аеропорти не мають впливу на ціноутворення чи ланцюги постачання, але безпосередньо наражаються на ризики з постачання".

Повідомляли, що Європейська комісія має намір закликати країни ЄС добровільно ділитися авіаційним паливом на тлі побоювань щодо його можливого дефіциту в аеропортах по всій Європі.

Міжнародна рада аеропортів (ACI) попередила 10 квітня, що Європа зіткнеться з дефіцитом авіаційного палива за три тижні, якщо Ормузька протока не буде повністю відкрита.

Авіакомпанія KLM вже скасовує десятки рейсів у межах Європи через зростання цін на авіаційне паливо.

Втім, 20 квітня у Європейській комісії заявили про відсутність дефіциту авіаційного палива в Європейському Союзі.