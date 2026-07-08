Глава Євроради на зустрічі із Зеленським анонсував відкриття наступного переговорного кластера

Президент Європейської ради Антоніу Кошта на полях саміту НАТО провів зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським, в ході якої йшлося про просування України на шляху до членства в ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кошта написав у себе в Х.

Глава Євроради вказав, що рух у питанні вступу України до ЄС триває.

"Незабаром має відбутися відкриття нового переговорного кластера", – зазначив він.

Кошта також вказав, що у світі стає популярною тенденція примусити Росію до миру силовими засобами. За його словами, це передбачає збільшення фінансової, енергетичної та військової підтримки України, а також посилення тиску на Росію з метою спонукати її до реальних мирних переговорів.

"Ескалація російських атак на українські міста та інфраструктуру є доказом того, що Росії не вдалося досягти своїх цілей на полі бою. Ми підтримуємо Україну на кожному етапі цього шляху", – додав він.

Як повідомляла "Європейська правда", Угорщина в односторонньому порядку блокувала схвалення результатів скринінгу кластерів 2-6 для України та Молдови у рамках робочої групи Ради ЄС з питань розширення.

Згодом Зеленський висловив сподівання, що Польща та Угорщина не блокуватимуть відкриття всіх кластерів найближчим часом.

За даними ЗМІ, Угорщина погодилася, щоб Євросоюз надіслав Україні та Молдові офіційний лист, яким розпочинається процедура відкриття шостого кластера переговорів про вступ в ЄС, що стосується зовнішніх відносин.

Однак у ЄС неофіційно висловлювали сумнів щодо можливості відкрити всі кластери для України та Молдови до літньої перерви.