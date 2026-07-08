Глава Евросовета на встрече с Зеленским анонсировал открытие следующего переговорного кластера

Президент Европейского совета Антониу Кошта на полях саммита НАТО провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которой обсуждался вопрос о продвижении Украины на пути к членству в ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кошта написал в своём аккаунте в Х.

Глава Евросовета отметил, что процесс по вопросу вступления Украины в ЕС продолжается.

"В ближайшее время должно состояться открытие нового переговорного кластера", – отметил он.

Кошта также указал, что в мире набирает популярность тенденция принудить Россию к миру силовыми средствами. По его словам, это предполагает увеличение финансовой, энергетической и военной поддержки Украины, а также усиление давления на Россию с целью побудить её к реальным мирным переговорам.

"Эскалация российских атак на украинские города и инфраструктуру является доказательством того, что России не удалось достичь своих целей на поле боя. Мы поддерживаем Украину на каждом этапе этого пути", – добавил он.

Как сообщала "Европейская правда", Венгрия в одностороннем порядке заблокировала утверждение результатов скрининга кластеров 2–6 для Украины и Молдовы в рамках рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения.

Впоследствии Зеленский выразил надежду, что Польша и Венгрия не будут блокировать открытие всех кластеров в ближайшее время.

По данным СМИ, Венгрия согласилась, чтобы Евросоюз направил Украине и Молдове официальное письмо, которым начинается процедура открытия шестого кластера переговоров о вступлении в ЕС, касающегося внешних отношений.

Однако в ЕС неофициально выражали сомнения относительно возможности открыть все кластеры для Украины и Молдовы до летнего перерыва.