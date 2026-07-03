ЗМІ: Угорщина дала добро на відкриття шостого кластера у переговорах з Україною

Угорщина погодилася, щоб Євросоюз надіслав Україні та Молдові офіційний лист, яким розпочинається процедура відкриття шостого кластера переговорів про вступ в ЄС, що стосується зовнішніх відносин.

Про це стало відомо польській радіостанції RMF FM, передає "Європейська правда".

Це перший із решти п’яти кластерів переговорів, відкриття яких Угорщина заблокувала 23 червня. Тоді Будапешт не погодився на надсилання до Києва та Кишинева офіційних листів, що започатковують наступні етапи переговорів.

Це рішення означає часткове пом’якшення позиції Угорщини, але не кінець проблем. Як повідомляє RMF FM, Будапешт і надалі не погоджується на початок процедури щодо решти чотирьох кластерів.

Це також означає, що не буде виконано вимогу президента Володимира Зеленського, який закликав відкрити ще в липні всі п’ять кластерів переговорів. Наразі офіційно відкрито лише один – "Основи", зокрема верховенства права та основних прав.

Шостий кластер переговорів охоплює спільну зовнішню політику та політику безпеки, торговельну політику, а також відносини з третіми країнами.

Надсилання листа ще не означає офіційного початку переговорів у цій сфері. Це лише перший крок у процедурі. Тепер Україна та Молдова викладуть свої позиції, після чого Європейська комісія підготує проєкти спільних переговорних позицій, які повинні отримати одностайну підтримку всіх держав-членів.

Якщо наступні етапи процедури пройдуть згідно з планом, офіційне відкриття шостого кластера переговорів має відбутися 14 липня під час засідання міністрів у справах Європи країн Європейського Союзу.

Згідно з інформацією RMF FM, у Брюсселі немає згоди щодо одночасного відкриття всіх інших кластерів. Все більше країн виступають за поступове проведення переговорів замість їх прискорення. До цієї групи належить також Польща, яка виступає за відкриття наступних переговорних кластерів поетапно, а не всіх одночасно.

"ЄвроПравда" з посиланням на джерела повідомляла, що план України відкрити всі кластери у перемовинах про вступ до ЄС у липні 2026 року може не справдитися через брак часу на необхідні переговори та узгодження.

Президент Володимир Зеленський 1 липня заявив, що Україна в умовах війни виконала необхідні вимоги для відкриття усіх кластерів на переговорах з ЄС, тож він сподівається, що, попри суперечки та складні відносини, Польща та Угорщина не блокуватимуть українську євроінтеграцію.