Глави МЗС ЄС 13 липня обговорять з Сибігою підготовку до зими і засоби ППО для України

Під час засідання Ради ЄС у закордонних справах у понеділок, 13 липня, глави МЗС Євросоюзу обговорять з українським міністром Андрієм Сибігою ситуацію в Україні, підготовку до наступної зими, енергетичну стійкість та забезпечення України необхідними засобами протиповітряної оборони.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі повідомив посадовець ЄС на умовах анонімності.

Сибіга 13 липня приїде в Брюссель, щоб обговорити з європейськими колегами допомогу Україні в підготовці до зими та надання українській армії засобів ППО.

Український міністр візьме участь у обговоренні першого пункту порядку денного Ради ЄС – "Російська агресія проти України".

Андрій Сибіга відповідно поінформує голів МЗС ЄС про ситуацію в державі та на полі бою, а також візьме участь в обговоренні підготовки України до наступної зими та необхідну допомогу з боку ЄС українському енергетичному сектору, беручи до уваги постійні атаки Росії.

Також міністри закордонних справ обміняються думками щодо результатів саміту НАТО в Анкарі 7-8 липня та обговорять можливості надання Україні додаткових засобів повітряної оборони, про потребу в яких заявляє Київ.

Варто зауважити, що перед початком офіційної частини глави МЗС ЄС візьмуть участь у робочому сніданку, присвяченому обговоренню становища цивільних українців, які перебувають у російському полоні на території РФ чи на окупованих українських територіях.

Як повідомляла "Європейська правда", під час засідання голів МЗС ЄС 13 липня може бути затверджений новий, 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії.

Також міністри мають затвердити додаткові санкції щодо територіальної цілісності України, внесені головною дипломаткою ЄС Каєю Каллас після чергового масованого російського обстрілу Києва в ніч на 2 липня.