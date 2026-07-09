Джерела: ЄС схвалить додаткові санкції проти Росії у понеділок

Рада ЄС у понеділок, 13 липня, планує схвалити додаткові санкції проти Росії у відповідь на її масовані атаки по Україні.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі стало відомо з власних джерел в ЄС.

Ухвалення додаткових санкцій, які раніше анонсувала головна дипломатка ЄС Кая Каллас, очікується 13 липня на засіданні Ради ЄС у закордонних справах.

Пропозиції щодо нових обмежень проти Росії були внесені минулої п’ятниці після чергового масованого російського обстрілу Києва в ніч на 2 липня. За словами джерел, санкції отримали широку підтримку.

У середу Комітет постійних представників (Coreper) обговорив нові заходи та вирішив передати їх до Робочої групи радників із міжнародних відносин (RELEX) для підготовки до затвердження в понеділок.

Нагадаємо, минулого тижня після масованої атаки РФ проти України головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що запропонує застосувати санкції до ширшого кола компаній, що підтримують ВПК Росії, у відповідь на ці удари.

За даними ЗМІ, що нові санкції планується застосувати загалом до п’яти юридичних осіб та однієї фізичної особи, причетних до розробки та виробництва компонентів, що підвищують бойові можливості російських дронів "Шахед" та "Герань".