21-й пакет санкцій ЄС проти Росії можуть затвердити 13 липня, але без патріарха Кирила

Новий, 21-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії можуть затвердити у понеділок, 13 липня, під час засідання міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, але в "полегшеному" вигляді, зокрема, без імені патріарха РПЦ Кирила в санкційному списку.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі стало відомо з власних джерел у ЄС.

Рада ЄС у закордонних справах 13 липня може затвердити 21-й пакет санкцій ЄС проти РФ, але у компромісному варіанті: без згадки патріарха російської церкви Кирила та із "згладженими" формулюваннями щодо заборони на вʼїзд в ЄС російських комбатантів.

"Ще тиждень тому здавалося, що різночитання між державами-членами щодо ключових позицій 21-го пакета є занадто глибокими, і його доведеться перенести на осінь. Але після обговорення нового варіанта на засіданні Комітету постійних представників (Coreper) 12 липня дало надію на те, що компроміс буде знайдений", – заявив один зі співрозмовників "ЄвроПравди".

Зокрема, для затвердження пакета ЄС, скоріш за все, піде на такі компроміси:

1) вилучить пропонованого санкційного патріарха РПЦ Кирила та засновника російського "Лукойлу" Вагіта Алекперова на вимогу Болгарії та Італії;

2) помʼякшить формулювання щодо пропонованої заборони на вʼїзд у ЄС російських комбатантів, які брали участь у війні проти України (так, йдеться про можливе вилучення з заборони колишніх військових) на прохання Італії, Франції, Греції, Кіпру та інших;

3) спростить формулювання щодо заборони імпорту в ЄС російської риби, зокрема відмови від повної заборони імпорту тріски з РФ та Білорусі (остання – "чорний хід" для російської риби в ЄС), в інтересах Німеччини, Франції, Нідерландів та Польщі;

4) скасує ряд пропозицій щодо скрапленого газу з Росії та відповідних танкерів через тиск Греції, Кіпру та Мальти тощо.

Наступне обговорення санкційного пакета на Coreper заплановане на пʼятницю, 10 липня: саме в цей день, за нашими даними, ірландське головування розраховує на його технічне затвердження з фінальним ухваленням у понеділок, 13 липня, на засіданні Ради ЄС у закордонних справах.

Якщо консенсус не буде знайдений і 10 липня, можливе проведення засідання Комітету постійних представників у неділю, 12 липня, але відповідне рішення ще не прийняте.

Джерела "ЄвроПравди" не виключають, що остаточне політичне рішення щодо 21-го пакета санкцій буде ухвалюватися 13 липня безпосередньо міністрами закордонних справ ЄС.

Також не знімається з прогнозів варіант, що 13 липня буде затверджена лише заморозка цінової стелі на російську нафту на рівні 44,1 долара за барель на наступні шість місяців – а затвердження 21-го пакета перенесуть на осінь, або ж пакет ухвалять за письмовою процедурою на рівні Комітету постійних представників.

Нагадаємо, за планом Єврокомісії 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії необхідно затвердити до 15 липня – через крайній термін оновлення "цінової стелі" на російську нафту.

Як повідомляла "Європейська правда", на початку червня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн презентувала 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії.

З того часу держави ЄС не можуть знайти спільну позицію щодо запровадження санкцій проти російського риболовства (запропоновані Єврокомісією квоти хочуть значно помʼякшити), заборони на вʼїзд в ЄС російських комбатантів, індивідуальних санкцій проти росіян, включаючи патріарха Російської православної церкви Кирила, та іншого.