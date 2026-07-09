Зеленський: очікуємо допомогу від США та інших партнерів, включно з ракетами для Patriot

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за підсумками перемовин з партнерами на полях саміту НАТО Київ очікує допомогу від Сполучених Штатів, також є домовленості з деякими іншими партнерами – зокрема, йдеться про перехоплювачі для ЗРК Patriot.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на онлайн-брифінгу 9 липня, відповідаючи на запитання ЗМІ.

Президент розповів, що після домовленостей на полях саміту НАТО Україна очікує на пакет допомоги від США та деяких європейських партнерів.

"У найближчі дні ми отримаємо пакет від Сполучених Штатів Америки, а також були окремі домовленості у мене з європейцями. Там ще поки що дат немає – але будуть додаткові PAC-3", – поділився він.

Також Зеленський заявив, що після політичної домовленості з Трампом про ліцензію на виробництво Patriot має швидко початися "технічна" робота для її втілення.

Нагадаємо, під час публічної частини зустрічі Трампа й Зеленського на полях саміту НАТО 8 липня президент США заявив, що Штати нададуть Україні право виготовляти Patriot.

Також він заявив, що США купуватимуть в України дрони і відзначив, що українські удари по російських НПЗ є ескалацією, здатною привести до кінця війни.

За даними FT, серед європейських союзників після подій на саміті сподіваються, що Трамп став прихильнішим до України на тлі її успіхів.