FT: серед союзників сподіваються, що Трамп став прихильнішим до України на тлі її успіхів

На саміті НАТО в Анкарі для європейських лідерів стала несподіванкою прихильна до України тональність заяв президента США Дональда Трампа і це викликало відчуття, що він, під враженням від останніх успіхів України у "далекобійних санкціях", суттєво змінив свою позицію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у публікації Financial Times.

Як зазначають, для європейських лідерів країн НАТО "не стали сюрпризом" чергові нарікання Трампа на союзників, проте їх здивували його несподівано "теплі слова" на адресу України та обіцянка ліцензій на виробництво Patriot – створивши обережний оптимізм, що Трамп надалі буде суттєво прихильнішим до Києва.

Неназвані посадовці у коментарі виданню висловили надію, що це сигналізує про тривалу зміну позиції США у питанні підтримки України і дає сподівання, що тепер тиск на Росію посилиться.

"Тут все відносно просто… Трамп любить переможців. А Україна віднедавна почала перемагати", – поділився один з дипломатів у НАТО.

Посадовець, країну якого не уточнюють, каже, що на зустрічі лідерів Трамп просигналізував, що налаштований більше підтримувати Україну і зважує нові кроки для того, щоб допомогти Україні переламати ситуацію у війні на свою користь.

Ще один анонімний посадовець зазначив, що американський президент звучав "гідно і серйозно" під час цих обговорень.

Нагадаємо, 8 липня на публічній частині зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським Трамп заявив, що українські далекобійні удари по російських НПЗ є ескалацією, здатною привести до кінця війни.

Також він заявив, що США купуватимуть в України дрони.