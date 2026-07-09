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Зеленський розповів про діалог зі США щодо ліцензій на Patriot

Новини — Четвер, 9 липня 2026, 20:27 — Марія Ємець

Президент України Володимир Зеленський розповів, що після політичної домовленості з Трампом про ліцензію на виробництво Patriot має початися технічна робота для її втілення.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на онлайн-брифінгу, відповідаючи на запитання ЗМІ. 

Зеленський зазначив, що на зустрічі з Трампом і американською делегацією вони детально проговорили питання надання Україні ліцензії для виробництва Patriot і подякував за це рішення американської сторони. 

"Ми в деталях проговорили з президентом, з його делегацією. Президент Трамп неодноразово підкреслив, що сьогодні виробляти Patriot в світі можуть дві-три країни – через те, що технологічно інші не готові. Україна визнана Америкою, як країна, яка готова це робити", – зазначив Зеленський.

За його словами, далі МЗС та Міністерство оборони почнуть домовлятися про "технічні речі".

"Щодо виробництва Patriot в Україні, ми вирішили це питання політично. Тепер дуже важливо, щоб наші технічні групи, всі наші представники різних міністерств (...) без пауз почали над цим працювати – щоб ми отримали ліцензії дуже швидко, як можна швидше, і почали виробництво в Україні", – додав президент.

Нагадаємо, під час публічної частини зустрічі Трампа й Зеленського на полях саміту НАТО 8 липня президент США заявив, що Штати нададуть Україні право виготовляти Patriot.

Також він заявив, що США купуватимуть в України дрони і відзначив, що українські удари по російських НПЗ є ескалацією, здатною привести до кінця війни. 

За даними FT, серед європейських союзників після подій на саміті сподіваються, що Трамп став прихильнішим до України на тлі її успіхів.

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Зеленський Трамп Зброя ЗСУ
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