Зеленский: ожидаем помощь от США и других партнеров, в том числе ракеты для Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по итогам переговоров с партнерами в кулуарах саммита НАТО Киев ожидает помощь от Соединенных Штатов, также достигнуты договоренности с некоторыми другими партнерами – в частности, речь идет о перехватчиках для ЗРК Patriot.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил на онлайн-брифинге 9 июля, отвечая на вопросы СМИ.

Президент рассказал, что после достижения договоренностей в кулуарах саммита НАТО Украина ожидает пакет помощи от США и некоторых европейских партнеров.

"В ближайшие дни мы получим пакет от Соединенных Штатов Америки, а также у меня были отдельные договоренности с европейцами. Там пока нет конкретных дат – но будут дополнительные PAC-3", – поделился он.

Также Зеленский заявил, что после политической договоренности с Трампом о лицензии на производство Patriot должна быстро начаться "техническая" работа по ее реализации.

Напомним, во время публичной части встречи Трампа и Зеленского на полях саммита НАТО 8 июля президент США заявил, что США предоставят Украине право производить Patriot.

Также он заявил, что США будут закупать у Украины дроны и отметил, что украинские удары по российским НПЗ являются эскалацией, способной привести к окончанию войны.

По данным FT, среди европейских союзников после событий на саммите надеются, что Трамп стал более благосклонным к Украине на фоне её успехов.