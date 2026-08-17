Ердоган каже, що членство в ЄС більше не пріоритет для Туреччини

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що вступ Туреччини до ЄС більше не є пріоритетом.

Заяву Ердогана наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що Туреччина не закрила двері для вступу, але це питання більше не є пріоритетним.

"Європейський Союз не є для нас пріоритетом", – сказав Ердоган.

Останнім часом керівництво Туреччини зазнає особливої критики за свої дії проти опозиції, зокрема за взяття під варту суперника Ердогана та колишнього мера Стамбула Екрема Імамоглу.

Грандіозний судовий процес над Імамоглу, який привертає пильну увагу, має продовжитися в понеділок у будівлі суду в стамбульському районі Сіліврі. Йому висунуто звинувачення, зокрема, у корупції, відмиванні грошей та створенні злочинної організації.

Турецька опозиція вважає судовий розгляд щодо Імамоглу політично вмотивованим і звинувачує Ердогана у спробі усунути свого найпомітнішого суперника за допомогою судової системи.

Нагадаємо, у травні Ердоган говорив, що майбутня архітектура Європи залишиться неповною без Туреччини.

Минулого року ЗМІ писали, що у НАТО закликали ЄС і Туреччину поліпшити свої відносини на тлі політики президента США Дональда Трампа щодо своїх союзників і його погроз скасувати гарантії безпеки для європейських країн.

У лютому 2026 року європейська комісарка з питань розширення Марта Кос їздила до Туреччини з метою поглибити двосторонні відносини. Вона зазначила, що країна є важливим партнером ЄС, зокрема у питанні завершення війни в Україні.