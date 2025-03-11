FT: НАТО закликає ЄС і Туреччину покращити відносини

У НАТО закликали ЄС і Туреччину поліпшити свої відносини на тлі політики президента США Дональда Трампа щодо своїх союзників і його погроз скасувати гарантії безпеки для європейських країн.

Про це йдеться у публікації Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено, генсек НАТО Марк Рютте приватно закликав лідерів ЄС активізувати взаємодію з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом після багатьох років напружених стосунків.

Це відбувається в той час, коли Брюссель вивчає способи розширення співробітництва з Туреччиною та іншими сусідами, що не входять до ЄС, у рамках масштабного розширення європейського оборонного потенціалу.

Видання нагадує, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан на початку цього місяця відвідав зустріч головних військових держав Європи в Лондоні, щоб обговорити підтримку України та ширші питання оборони.

За словами трьох джерел, це відбулося після звернення Рютте на приватному обіді з лідерами ЄС у лютому, де він наголосив на важливості розширення співпраці з Туреччиною та закликав присутніх взаємодіяти з Анкарою, щоб це спрацювало.

У січні генсек НАТО в ході виступу у Європарламенті підкреслив, що "залучення союзників, які не входять до ЄС, до участі в оборонно-промисловій діяльності ЄС" є "життєво важливим для безпеки Європи".

"Усе змінюється. У певний момент часу вам потрібно вирішити, кого б ви хотіли бачити у своїй команді, незалежно від будь-яких проблем, які у вас можуть виникнути", – сказав один високопосадовець ЄС щодо відносин із Туреччиною.

Водночас він додав, що Анкарі доведеться "розібратися зі своєю двозначністю щодо Росії".

Туреччина не приєдналася до ЄС та інших західних союзників у запровадженні прямих санкцій проти Москви у відповідь на її повномасштабне вторгнення в Україну і зберегла міцні економічні та енергетичні зв'язки з Росією.

Туреччина формально є кандидатом на вступ до ЄС, але цей процес вже давно перебуває в стадії стагнації. Євросоюз призупинив різні канали діалогу, в тому числі пов'язані з безпекою і обороною, частково через сплеск напруженості у відносинах Туреччини з Грецією.

Нещодавно турецький міністр Фідан заявляв, що Туреччина готова приєднатися до будь-якої нової архітектури європейської безпеки, якщо НАТО розвалиться.

Перед тим Міністерство оборони Туреччини заявило, що країна готова розгорнути війська в Україні "в разі необхідності" для забезпечення миру.

Раніше ЗМІ вже писали, що Туреччина у розмовах з представниками України та Росії вказала на відкритість до ідеї розміщення своїх військових на українській території як частини миротворчих сил.