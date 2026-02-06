Кос каже, що ЄС хоче "по-новому поглянути" на партнерство з Туреччиною

Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос відвідає у п’ятницю, 6 лютого, Туреччину з метою поглибити партнерство із країною.

Про це вона повідомила у письмовій заяві Politico, пише "Європейська правда".

Кос заявила, що майбутній мир в Україні змінить реалії в Європі, особливо в Чорноморському регіоні.

"Туреччина буде для нас дуже важливим партнером. Підготовка до миру і стабільності в Європі передбачає підготовку міцного партнерства з Туреччиною", – вважає вона.

Водночас вона визнала, що останні звіти про розширення ЄС свідчать про "відхід від стандартів ЄС, особливо в галузі верховенства права та демократії".

"Я знаю, що Туреччина має дуже довгу демократичну традицію, а також сильне суспільство, і саме це ми маємо бачити, щоб зміцнити довіру між ЄС і Туреччиною", – зазначила вона.

Відтак під час свого візиту до Анкари Кос візьме участь у церемонії, на якій Європейський інвестиційний банк і Туреччина підпишуть угоду про надання кредитів на суму 200 млн євро для проєктів у сфері відновлюваної енергетики.

ЄІБ призупинив надання нових кредитів Туреччині в 2019 році через суперечку щодо буріння нафти і газу біля Кіпру.

Також у п'ятницю Комісія оприлюднить дослідження на тему "просування міжрегіональної програми зв'язків" з Туреччиною, Центральною Європою та Південним Кавказом.

У дослідженні, з яким ознайомилося видання, окреслено, які інвестиції потрібні для зміцнення транспортних, торговельних, енергетичних та цифрових зв'язків уздовж коридору, що з'єднує Китай, Центральну Азію, Південний Кавказ та Чорне море.

На думку Кос, ЄС "потрібно по-новому поглянути на відносини" з Туреччиною.

"Моя поїздка до Анкари має на меті відновлення довіри та вивчення можливостей покращення економічних відносин, які будуть вигідними для обох сторін", – підсумувала європейська комісарка з питань розширення.

Варто зауважити, що в травні 2025 року Європейський парламент заявив, що процес вступу Туреччини до ЄС не може бути відновлений через відступ турецького уряду від демократії.

Євроінтеграційний прогрес Туреччини загальмувався через низку факторів, зокрема занепокоєння щодо прав людини, демократичного врядування та невирішеної суперечки стосовно Кіпру, північна частина якого окупована турецькими військами.

Попри це, Туреччина формально залишається кандидатом на членство в ЄС.

За даними ЗМІ, у НАТО закликали ЄС і Туреччину поліпшити свої відносини на тлі політики президента США Дональда Трампа щодо своїх союзників і його погроз скасувати гарантії безпеки для європейських країн.

А в Туреччині заявили, що країна не прагнула б до членства в неформальному об’єднанні БРІКС, якби її прийняли до Європейського Союзу.