Комісар Ради Європи з прав людини закликав Анкару до справедливості у справі мера Стамбула

Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті висловив стурбованість розвитком кримінального провадження проти мера Стамбула, головного політичного опонента турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана, Екрема Імамоглу та посадовців Стамбульської мерії.

Про це йдеться в заяві, яка є в розпорядженні "Європейської правди".

Комісар вказав на серйозні порушення у справі Імамоглу, якому загрожує тюремне ув'язнення терміном до 2352 років.

Як наголошується у заяві, доступ до ключових документів і доказів, включаючи матеріали розслідування, був обмежений, що заважало стороні захисту ефективно оскаржувати досудове утримання під вартою та готувати свою справу. Підсудним і спостерігачам часом не дозволяли перебувати в залі суду, а деякі свідчення були відкликані після того, як їх нібито отримали під тиском.

О'Флаерті звертає увагу на те, що проти мера Стамбула було розпочато окремі розслідування за висловлювання, зроблені ним у суді, в яких його звинувачують в образі та погрозах державним службовцям.

За словами комісара, 6 липня одночасно відбулися слухання у трьох окремих справах проти Імамоглу (справа щодо муніципалітету Стамбула, справа про політичне шпигунство та кримінальна справа щодо диплома), що змусило обвинуваченого та сторону захисту одночасно брати участь у засіданнях. На слуханнях Імамоглу не дозволили виступити на свій захист, а також кілька разів забороняли перебувати в залі суду.

О'Флаерті висловив стурбованість щодо звинувачень у жорстокому поводженні під час утримання під вартою. Він закликав турецьку владу оперативно, ефективно, незалежно та неупереджено розслідувати цю ситуацію відповідно до зобов’язань за статтею 3 Європейської конвенції з прав людини.

Турецькі органи влади повинні забезпечити, щоб усі судові процеси проти мера Стамбула та інших підсудних повністю відповідали статтям 3, 5 та 6 Європейської конвенції з прав людини, що гарантують захист від жорстокого поводження, забезпечують застосування попереднього ув’язнення лише як виняткового заходу та дотримуються права на справедливий судовий розгляд, додав комісар.

Нагадаємо, Екрем Імамоглу вважається головним політичним суперником президента Реджепа Таїпа Ердогана, який править країною вже понад 20 років. З березня 2025 року мер Стамбула перебуває у в'язниці, за звинуваченнями йому загрожує тюремне ув'язнення терміном до 2352 років. Імамоглу звинувачують у корупції та шпигунстві.

У липні 2025 року його окремо засудили до майже двох років тюремного ув'язнення після того, як суд визнав його винним у "погрозах" головному прокурору Стамбула.

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