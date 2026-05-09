Ердоган заявляє, що Європа є "неповною" без Туреччини

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що майбутня архітектура Європи залишиться неповною без Туреччини.

Заяву президента Туреччини наводить Hürriyet Daily News, повідомляє "Європейська правда".

Ердоган закликав Європейський Союз розвивати відносини з Анкарою з перспективою повноправного членства.

У своєму посланні з нагоди Дня Європи 9 травня Ердоган зазначив, що цей день символізує не лише Європейський Союз, а й мету побудови спільного майбутнього на континенті, заснованого на мирі, співпраці та взаємній повазі.

Він сказав, що принципи, на яких 76 років тому було закладено основи ЄС, випробовуються численними кризами, включаючи війни, політичні виклики та економічні труднощі.

Ці події роблять необхідним для ЄС проведення більш інклюзивної та об’єднувальної політики, зазначив Ердоган, підкреслив турецький президент.

"Туреччина, як країна-кандидат у членство в Європейському Союзі, залишається важливою та незамінною частиною цього процесу", – сказав він.

За його словами, очевидно, що європейська архітектура, в якій Туреччина не займає належного їй місця, буде неповною та матиме слабкі місця в управлінні кризами.

"Як ми вже заявляли раніше, Європейський Союз потребує Туреччини більше, ніж Туреччина потребує Союзу, і ця потреба в майбутньому ще більше зростатиме", – наголосив президент Туреччини.

Туреччина має намір розвивати відносини з ЄС на основі повноправного членства, дотримання зобов’язань та взаємовигідного підходу, зазначив Ердоган, додавши, що Анкара очікує такої ж щирої волі від блоку.

Ердоган також висловив сподівання, що День Європи сприятиме миру, стабільності та солідарності у спільній географічній зоні, привітавши громадян Туреччини та народи Європи.

Нагадаємо, Туреччина розпочала переговори про членство в ЄС у 2005 році, однак у 2016 процес зупинився. Євроінтеграційний прогрес Туреччини загальмувався через низку факторів, зокрема занепокоєння щодо прав людини, демократичного врядування та невирішеної суперечки стосовно Кіпру, північна частина якого окупована турецькими військами.

Попри це, Туреччина формально залишається кандидатом на членство в ЄС.

За даними ЗМІ, у НАТО закликали ЄС і Туреччину поліпшити свої відносини на тлі політики президента США Дональда Трампа щодо своїх союзників і його погроз скасувати гарантії безпеки для європейських країн.

У лютому європейська комісарка з питань розширення Марта Кос їздила до Туреччини з метою поглибити двосторонні відносини. Вона зазначила, що країна є важливим партнером ЄС, зокрема у питанні завершення війни в Україні.