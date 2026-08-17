Эрдоган заявляет, что членство в ЕС больше не является приоритетом для Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вступление Турции в ЕС больше не является приоритетом.

Заявление Эрдогана приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что Турция не закрыла дверь для вступления, но этот вопрос больше не является приоритетным.

"Европейский Союз не является для нас приоритетом", – сказал Эрдоган.

В последнее время руководство Турции подвергается особой критике за свои действия против оппозиции, в частности за задержание соперника Эрдогана и бывшего мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Грандиозный судебный процесс над Имамоглу, привлекающий пристальное внимание, должен продолжиться в понедельник в здании суда в стамбульском районе Силиври. Ему предъявлены обвинения, в частности, в коррупции, отмывании денег и создании преступной организации.

Турецкая оппозиция считает судебное разбирательство в отношении Имамоглу политически мотивированным и обвиняет Эрдогана в попытке устранить своего самого заметного соперника с помощью судебной системы.

Напомним, в мае Эрдоган заявлял, что будущая архитектура Европы останется неполной без Турции.

В прошлом году СМИ писали, что в НАТО призвали ЕС и Турцию улучшить свои отношения на фоне политики президента США Дональда Трампа в отношении своих союзников и его угроз отменить гарантии безопасности для европейских стран.

В феврале 2026 года европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос посетила Турцию с целью углубления двусторонних отношений. Она отметила, что страна является важным партнером ЕС, в частности в вопросе прекращения войны в Украине.