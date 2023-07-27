Росія оголосила у розшук суддю МКС, яка видала ордер на арешт Путіна

Міністерство внутрішніх справ РФ оголосило в розшук суддю Міжнародного кримінального суду (МКС) Томоко Акане, яка видала ордер на арешт глави Кремля Владіміра Путіна.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє російське видання РБК з посиланням на дані МВС РФ.

У базі російського міністерства сказано, що Томоко Акане "розшукується за статтею Кримінального кодексу Росії". За якою саме статтею, у картці розшуку не вказано.

Томоко Акане ФОТО: International Criminal Court

Акане стала другою суддею МКС, оголошеною у розшук в Росії. Минулого місяця в базі даних з'явився суддя МКС Розаріо Сальваторе Айтала.

У травні Міністерство внутрішніх справ Росії також оголосило в розшук прокурора МКС Каріма Хана.

Нагадаємо, в березні Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна, вважаючи його винним у незаконній депортації тисяч дітей з України. Видача ордера означає, що Путіна можуть заарештувати, якщо він поїде до будь-якої країни-учасниці Міжнародного кримінального суду.

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