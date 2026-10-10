Каллас: зараз не час послаблювати тиск на Росію, і Європа цього не зробить

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас запевнила, що Європа не послабить тиск на Росію після домовленості президента США Дональда Трампа з російським правителем Владіміром Путіним.

Про це вона написала в Х, передає "Європейська правда".

Каллас нагадала, що в результаті російських ударів за два дні загинуло понад 80 українських цивільних. Крім того, Росія посилила свої гібридні атаки проти Європи – як проти держав-членів ЄС, так і проти союзників по НАТО.

"Призупинення санкцій щодо російського дизельного палива надає Москві додаткові доходи для ведення війни. Зараз не час послаблювати тиск на Росію, і Європа цього не зробить", – наголосила головна дипломатка ЄС.

Вона нагадала тако, що понеділок міністри закордонних справ ЄС мають намір затвердити найбільший з початку війни перелік санкцій, спрямованих проти російської військової машини.

Нагадаємо, незважаючи на угоду США і РФ, уряд Німеччини ще раз підтвердив, що дизельне паливо з Росії точно не потрапить до Німеччини і підтримка України "залишається незмінною".

Президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що поспілкувався з правителем Росії Владіміром Путіним та досягнув із ним домовленості про поставки російського дизельного палива на американський та світові ринки.

Для прем'єра Фінляндії ця угода стала "жахливим розчаруванням".

Прем’єр Естонії Крістен Міхал назвав великою помилкою рішення президента США і закликав збільшити підтримку України, щоб вона перетворила російські нафтопереробні заводи на руїни.