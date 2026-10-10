Каллас: сейчас не время ослаблять давление на Россию, и Европа этого не сделает

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заверила, что Европа не ослабит давление на Россию после достижения договоренности между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом она написала в X, передает "Европейская правда".

Каллас напомнила, что в результате российских ударов за два дня погибло более 80 украинских мирных жителей. Кроме того, Россия усилила свои гибридные атаки против Европы – как против стран-членов ЕС, так и против союзников по НАТО.

"Приостановка санкций в отношении российского дизельного топлива дает Москве дополнительные доходы для ведения войны. Сейчас не время ослаблять давление на Россию, и Европа этого не сделает", – подчеркнула главная дипломатка ЕС.

Она также напомнила, что в понедельник министры иностранных дел ЕС намерены утвердить самый обширный с начала войны перечень санкций, направленных против российской военной машины.

Напомним, несмотря на соглашение между США и РФ, правительство Германии еще раз подтвердило, что дизельное топливо из России точно не попадет в Германию и поддержка Украины "остается неизменной".

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что пообщался с правителем России Владимиром Путиным и достиг с ним договоренности о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки.

Для премьера Финляндии эта договоренность стала "ужасным разочарованием".

Премьер Эстонии Кристен Михал назвал большим ошибкой решение президента США и призвал усилить поддержку Украины, чтобы она превратила российские нефтеперерабатывающие заводы в руины.