Німецький уряд після угоди Трампа з Путіним заявив про збереження санкцій проти РФ

Незважаючи на угоду США і РФ, уряд Німеччини ще раз підтвердив, що дизельне паливо з Росії точно не потрапить до Німеччини і підтримка України "залишається незмінною".

Про це заявив речник німецького уряду Штефан Корнеліус, передає "Європейська правда" з посиланням на Welt.

У відповідь на угоду щодо дизельного палива між президентом США Дональдом Трампом і главою Кремля Владіміром Путіним уряд Німеччини наголошує на своїй непохитній прихильності до санкцій проти Росії.

"Німецький уряд дотримується своїх рішень щодо санкцій проти Росії та спільно з європейськими партнерами працює над введенням нових санкцій", – наголосив Корнеліус.

"Наша підтримка України в її боротьбі проти агресії залишається незмінною", – додав він.

Речниця федерального міністра економіки Катеріни Райхе також заявила в Берліні: "Німеччина повністю підтримує пакети санкцій".

"Російська нафта та нафтопродукти перебувають під санкціями ЄС з 2023 року. З того часу Німеччина не імпортувала з Росії ані нафти, ані нафтопродуктів. Наше постачання диверсифіковане; ми не залежимо від російської нафти", – зазначила речниця.

Президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що поспілкувався з правителем Росії Владіміром Путіним та досягнув із ним домовленості про поставки російського дизельного палива на американський та світові ринки.

Для прем'єра Фінляндії ця угода стала "жахливим розчаруванням".

Прем’єр Естонії Крістен Міхал назвав великою помилкою рішення президента США і закликав збільшити підтримку України, щоб вона перетворила російські нафтопереробні заводи на руїни.