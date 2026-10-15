У Німеччині присудили тюремні строки для агентів Ірану, які готували вбивства і підпали

У Вищому регіональному суді Гамбурга винесено вирок у справі двох підозрюваних іранських агентів.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише Spiegel.

Головного підсудного, Алі С., та його співпідсудного, Таваба М., звинувачували у шпигунстві за фізичними особами в Німеччині та плануванні вбивств і підпалів в інтересах Ісламської Республіки Іран.

Суд визнав їх обох винними у шпигунстві на користь Ірану та у спробі причетності до вбивств і підпалів.

Вищий регіональний суд Гамбурга засудив 54-річного Алі С. до восьми з половиною років позбавлення волі, а 43-річному Тавабу М. призначив покарання у вигляді чотирьох з половиною років позбавлення волі.

Гамбурзький суд визнав доведеним, що двоє чоловіків, які проживали в Данії, шпигували за Йозефом Шустером, головою Центральної ради євреїв Німеччини, та Фолькером Беком, головою Німецько-ізраїльського товариства. Крім того, Алі С. готував підпал кошерного продуктового магазину в Берліні.

За даними Федеральної прокуратури, 54-річний чоловік отримував накази безпосередньо від офіцерів так званого "Кудс-корпусу" – закордонного підрозділу Іранської революційної гвардії. Потім він зв’язався з 43-річним чоловіком, щоб завербувати його для замаху на Бека – або принаймні переконати його знайти когось іншого для здійснення цього замаху. Зрештою вони домовилися про останнє.

На початку жовтня у Великій Британії двом громадянам Ірану висунули звинувачення у терористичних злочинах у зв’язку з імовірною змовою проти єврейської громади в Манчестері.

Раніше цього року в Лондоні сталася хвиля підпалів об’єктів, пов’язаних із єврейською громадою. Наприкінці серпня четверо звинувачених у підпалі громадських карет швидкої допомоги в Лондоні, що належать єврейській громадській службі, визнали свою провину.

Повідомляли, що поліція Лондона розслідує можливу причетність Ірану до серії нападів на об’єкти єврейської громади.