В Германии приговорили к заключению агентов Ирана, готовивших убийства и поджоги

В Высшем региональном суде Гамбурга вынесен приговор по делу двух подозреваемых иранских агентов.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет Spiegel.

Главного подсудимого, Али С., и другого обвиняемого, Таваба М., обвиняли в шпионаже за физическими лицами в Германии и планировании убийств и поджогов в интересах Исламской Республики Иран.

Суд признал их обоих виновными в шпионаже в пользу Ирана и в покушении на убийства и поджоги.

Высший региональный суд Гамбурга приговорил 54-летнего Али С. к восьми с половиной годам лишения свободы, а 43-летнему Тавабу М. назначил наказание в виде четырёх с половиной лет лишения свободы.

Гамбургский суд признал доказанным, что двое мужчин, проживавших в Дании, шпионили за Йозефом Шустером, председателем Центрального совета евреев Германии, и Фолькером Беком, председателем Немецко-израильского общества. Кроме того, Али С. готовил поджог кошерного продуктового магазина в Берлине.

По данным Федеральной прокуратуры, 54-летний мужчина получал приказы непосредственно от офицеров так называемого "Кудс-корпуса" – зарубежного подразделения Иранской революционной гвардии. Затем он связался с 43-летним мужчиной, чтобы завербовать его для покушения на Бека – или, по крайней мере, убедить его найти кого-то другого для совершения этого покушения. В итоге они договорились о последнем.

В начале октября в Великобритании двум гражданам Ирана были предъявлены обвинения в террористических преступлениях в связи с предполагаемым заговором против еврейской общины в Манчестере.

Ранее в этом году в Лондоне произошла волна поджогов объектов, связанных с еврейской общиной. В конце августа четверо обвиняемых в поджоге общественных машин скорой помощи в Лондоне, принадлежащих еврейской общественной службе, признали свою вину.

Сообщалось, что лондонская полиция расследует возможную причастность Ирана к серии нападений на объекты еврейской общины.