У Британії четверо чоловіків визнали провину у підпалі єврейських карет швидкої

У п’ятницю, 28 серпня, у Великій Британії четверо звинувачених у підпалі громадських карет швидкої допомоги в Лондоні, що належать єврейській громадській службі, визнали свою провину.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Підпал карет швидкої допомоги став першим із низки інцидентів, спрямованих проти єврейської громади Лондону на початку 2026 року.

Четверо юнаків – 20-річний Хамза Ікбал, 19-річний Рехан Хан, 18-річний Джудекс Атшатші та 18-річний Саїф Алі – з’явилися в лондонському суді та визнали себе винними у знищенні або пошкодженні майна.

Нагадаємо, інцидент стався 23 березня у Лондоні. У квітні Велика Британія підвищила національний рівень терористичної загрози з "суттєвого" до "серйозного" у відповідь на антисемітський напад із ножем на півночі Лондона.

Повідомляли, що поліція Лондона розслідує можливу причетність Ірану до серії нападів на об’єкти єврейської громади.

У липні стало відомо, що Велика Британія виділить 250 млн фунтів стерлінгів (293 млн євро) протягом трьох років на посилення захисту єврейських громад.