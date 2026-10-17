В Конгрессе США представили законопроект для блокировки "дизельного соглашения" с РФ

Член Комитета по иностранным делам Палаты представителей США, демократ Грегори Микс, представил двухпартийный законопроект, призванный заблокировать так называемое "дизельное соглашение" между США и Россией.

Об этом говорится в сообщении на сайте комитета, пишет "Европейская правда".

Законопроект "О запрете коррупционных соглашений в отношении российской нефти" направлен на блокирование соглашения Трампа с Путиным о закупке и импорте российского дизельного топлива.

Законопроект запрещает Американской корпорации международного финансирования развития (DFC) инвестировать в российскую энергетику; аннулирует общие лицензии, выданные Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, и запрещает выдачу таких лицензий в будущем; а также обязывает администрацию Трампа ввести санкции против российской энергетики.

"Это соглашение не снизит расходы для американского народа, который и так уже платит за провальную войну, которую Трамп решил начать в Иране. Оно даст Путину миллионы долларов, чтобы тот мог безнаказанно продолжать убивать украинских мирных жителей", – заявил конгрессмен Микс.

"В то время, когда Соединённые Штаты должны усиливать давление на Кремль, Дональд Трамп заигрывает с Путиным и заключает соглашения для собственного обогащения, вместо того чтобы поддержать Украину. Это противоречит всему, за что выступают Соединённые Штаты. Конгресс должен принять меры. Каждый член Конгресса, заявляющий, что возмущён этим, должен присоединиться к принятию этого закона", – добавил конгрессмен.

Ранее двухпартийная группа из 12 сенаторов США направила президенту Трампу письмо с требованием отменить недавно заключённое соглашение с Путиным о допуске дизельного топлива российского происхождения на мировые рынки.

Кроме того, семеро сенаторов США требовали от Трампа изменить курс в отношении дизельного топлива из РФ.

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