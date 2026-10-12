Семеро сенаторів США вимагають у Трампа змінити курс щодо дизпалива РФ

Сенатори-республіканці та сенатори-демократи США у неділю закликали президента Дональда Трампа змінити курс щодо угоди з Росією про постачання дизельного палива, заявивши, що вона суперечить законодавству Сполучених Штатів.

Заяву було опубліковано на сайті Комітету із закордонних справ Сенату США, повідомляє "Європейська правда".

Заяву підтримали четверо республіканців (Сьюзан Коллінз, Річард Блюменталь, Ліза Мурковскі, Том Тілліс) та троє демократів (Джин Шахін, Рон Вайден, Джон Кертіс).

"У 2022 році Конгрес чітко заборонив імпорт російських енергоносіїв, щоб запобігти фінансуванню жорстокої війни Путіна проти України за рахунок американських доларів. Конгрес чітко заявив: США не повинні імпортувати нафту з Росії, доки вона не припинить свою агресію проти України та не відмовиться від погроз на адресу наших союзників по НАТО", – йдеться у заяві.

Сенатори наголошують, що рішення Трампа дозволити імпорт російського дизельного палива до США прямо суперечить цьому закону.

"Адміністрація також не проконсультувалася з Конгресом і не надала жодних пояснень на обґрунтування свого рішення, як того вимагає законодавство. Сполучені Штати не повинні надавати Путіну фінансову підтримку, поки Росія продовжує вбивати українських цивільних громадян. Адміністрація має негайно змінити курс", – закликали сенатори.

Раніше низка республіканців в обох палатах Конгресу США розкритикували домовленість Трампа з Путіним щодо постачання російського дизельного пального.

Водночас конгресмен Браян Фіцпатрік представив двопартійний законопроєкт, який, за його словами, не дозволить Трампу скасувати санкції; він отримав назву "Закон Рональда Рейгана "Мир через силу".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 9 жовтня заявив, що поспілкувався з правителем Росії Владіміром Путіним та досягнув із ним домовленості про поставки російського дизельного палива на американський та світові ринки.