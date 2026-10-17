Премьер Чехии заявил о катастрофе своей партии на выборах в Сенат

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал катастрофическими результаты своего движения ANO на выборах в Сенат, где ни один из 13 кандидатов от этой партии не смог победить во втором туре.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает iDnes.

По словам Бабиша, теперь ANO предстоит перезагрузка. Премьер отметил, что партии нужно разобраться, почему она проиграла, и оценить работу своих членов.

"Для нашего движения результат катастрофичен. Как результаты муниципальных, так и сенатских выборов", – прокомментировал итоги голосования премьер-министр. "Некоторые члены считают, что наш бренд гарантирует уверенную победу. Однако другие партии сделали все, чтобы обойти нас", – добавил он.

Перед голосованием Бабиш заявлял о намерении изменить баланс сил в верхней палате парламента, где в настоящее время преобладают представители прозападной оппозиции. Однако во втором туре выборов ни один из 13 кандидатов ANO не смог победить, а политическая сила потеряла в Сенате единственное место, которое защищала.

Движение ANO выдвинуло кандидатов в 24 из 27 избирательных округов. Во второй тур они прошли в 13 округах, но только двое заняли первое место по итогам первого тура.

После первого тура Бабиш уже признал сложность ситуации. Тогда он отметил, что ANO является сильнейшей политической силой в стране, "кроме Сената". Теперь фракция партии в Сенате будет насчитывать 14 членов – на одного меньше, чем было до выборов.

16–17 октября в Чехии переизбирали треть состава 81-местного Сената.

В Чехии нижняя палата парламента, Палата депутатов, доминирует в законодательном процессе, но Сенат играет важную роль в принятии конституционных поправок и утверждении судей Конституционного суда.

Эти выборы стали первым испытанием для Бабиша со времени его возвращения к власти после убедительной победы на выборах в Палату депутатов в октябре 2025 года.