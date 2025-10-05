У Чехії обробили 100% голосів на виборах

У Чехії оприлюднили результати обробки 100% голосів на парламентських виборах.

Як пише "Європейська правда", дані від виборчої комісії наводить IDNES.

На фінальному етапі підрахунку голосів відрив між популістською партією ANO Андрея Бабіша та керівним блоком "Разом" додатково скоротився.

У підсумку ANO лідирує у всіх регіонах, окрім столиці Праги, і отримала 34,5% голосів, що забезпечує їй 80 мандатів у Палаті депутатів з 200. Владна коаліція SPOLU здобула 23,4% голосів і може отримати 52 місця.

За таких результатів партія Бабіша не зможе сформувати уряд більшості, не залучаючи інших політсил.

На вечірній пресконференції Андрей Бабіш назвав перемогу ANO "історичною" та заявив, що хоче формувати однопартійний уряд з підтримкою "Автомобілістів" та SPD.

"Автомобілісти", яких вважають найбільш імовірним коаліційним партнером Бабіша, отримали 6,8% (13 місць)

Популісти "Свобода і пряма демократія" (SPD), яких теж вважають потенційним союзником Бабіша, отримали 7,8% (15 місць), а популісти-комуністи "Stačilo!" ("Досить!"), які теж могли стати союзниками Бабіша, з результатом 4,3% не проходять до парламенту.

STAN ("Мери і незалежні") має 11,2%, Піратська партія – 9%.

Президент Петр Павел вважає, що переговори про формування коаліції після парламентських виборів не будуть простими.

Детально про можливі розклади за підсумками виборів читайте у статті Шанс для Росії, загроза для ЗСУ.