У Чехії обирають третину Сенату і місцеву владу
У п’ятницю в Чехії розпочалося дводенне голосування на виборах, під час яких обирають третину складу верхньої палати парламенту – Сенату, а також представників місцевої влади.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.
Ці вибори стануть першим випробуванням для популіста-мільярдера Андрея Бабіша після його повернення до влади завдяки переконливій перемозі на парламентських виборах у жовтні 2025 року.
Його центристський рух ANO сподівається посилити свої позиції в Сенаті, який складається з 81 депутата і перебуває під контролем прозахідних опозиційних партій.
На виборах у два тури голосують загалом за 27 мандатів сенаторів.
Другий тур запланований на наступний тиждень, а перші результати нинішнього голосування очікуються в суботу.
У Чехії нижня палата парламенту відіграє провідну роль у законодавчому процесі, однак Сенат має важливе значення для ухвалення конституційних поправок і затвердження суддів Конституційного суду.
На місцевих виборах найбільше мандатів по всій країні традиційно здобувають незалежні кандидати та об’єднання.
Нагадаємо, 1 жовтня у Чехії опозиції не вдалося повалити коаліційний уряд прем’єр-міністра Андрея Бабіша у Палаті депутатів навіть з другої спроби.
Чеські опозиційні партії ініціювали голосування щодо висловлення недовіри уряду через запланований бюджет на наступний рік.