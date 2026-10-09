У Чехії обирають третину Сенату і місцеву владу

У п’ятницю в Чехії розпочалося дводенне голосування на виборах, під час яких обирають третину складу верхньої палати парламенту – Сенату, а також представників місцевої влади.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

Ці вибори стануть першим випробуванням для популіста-мільярдера Андрея Бабіша після його повернення до влади завдяки переконливій перемозі на парламентських виборах у жовтні 2025 року.

Його центристський рух ANO сподівається посилити свої позиції в Сенаті, який складається з 81 депутата і перебуває під контролем прозахідних опозиційних партій.

На виборах у два тури голосують загалом за 27 мандатів сенаторів.

Другий тур запланований на наступний тиждень, а перші результати нинішнього голосування очікуються в суботу.

У Чехії нижня палата парламенту відіграє провідну роль у законодавчому процесі, однак Сенат має важливе значення для ухвалення конституційних поправок і затвердження суддів Конституційного суду.

На місцевих виборах найбільше мандатів по всій країні традиційно здобувають незалежні кандидати та об’єднання.

Нагадаємо, 1 жовтня у Чехії опозиції не вдалося повалити коаліційний уряд прем’єр-міністра Андрея Бабіша у Палаті депутатів навіть з другої спроби.

Чеські опозиційні партії ініціювали голосування щодо висловлення недовіри уряду через запланований бюджет на наступний рік.