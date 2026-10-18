У Румунії показали кадри збиття реактивних дронів над Чорним морем

Міністерство оборони Румунії показало кадри місії зі збиття двох реактивних дронів, які порушили національний повітряний простір увечері в суботу, 17 жовтня.

Як повідомляє "Європейська правда", фото опубліковані на Facebook-cторінці відомства.

Ввечері 17 жовтня винищувачі F-16 Військово-повітряних сил Румунії збили два дрони, які порушили повітряний простір країни над Чорним морем.

"Цілі виявлені, ідентифіковані, атаковані та знешкоджені! Військовослужбовці Збройних сил Румунії щодня несуть службу, дбаючи про нашу безпеку", – наголосили у Міноборони.

Фото: Facebook / Ministerul Apararii Nationale, Romania

Фото: Facebook / Ministerul Apararii Nationale, Romania

На фото видно, як винищувачі запускають ракети для збиття дронів.

Як повідомлялося, обидві цілі ідентифікували як ударні дрони сімейства "Герань" з реактивним двигуном.

Протягом останнього тижня система радіолокаційного спостереження Міністерства національної оборони країни вісім разів фіксувала повітряні цілі, що переміщалися в повітряному просторі України поблизу кордону з Румунією. У чотирьох із цих випадків безпілотні літальні апарати на короткий час проникли в національний повітряний простір.

Румунія скликала спеціальне засідання Північноатлантичної ради після того, як румунські F-16 збили два реактивних дрони над Чорним морем.