Румунія скликає засідання Північноатлантичної ради після збиття дронів над Чорним морем

Румунія скликала спеціальне засідання Північноатлантичної ради після того, як румунські F-16 збили два реактивних дрони над Чорним морем.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву румунського Міністерства закордонних справ.

У контексті вторгнення дронів у повітряний простір Румунії та нещодавніх атак на цивільні судна у МЗС нагадали, що Чорне море є важливою морською артерією для глобального експорту зерна, енергоресурсів та промислових товарів, тому його стабільність має вирішальне значення для міжнародної продовольчої та енергетичної безпеки.

У відомстві повідомили, що проінформували союзників та партнерів з ЄС про збиття двох дронів у суботу.

Як зазначається, одна з цілей була збита за 2 хвилини після порушення повітряного простору Румунії на відстані 25 км на південний схід від Суліни. Другий безпілотник, що перебував у тому ж районі, був атакований і збитий через 4 хвилини після вторгнення в національний повітряний простір, за 20 км на схід від Суліни.

"Наші збройні сили підготувалися до посилення гібридних втручань і надалі надаватимуть пріоритет питанням протиповітряної оборони та морської безпеки", – заявили в Міністерстві.

Спеціальне засідання Північноатлантичної ради, на якому обговорюватимуться питання оборони та стримування в Чорному морі, відбудеться у вівторок, 20 жовтня.

"Румунія та Болгарія підтримують тісний контакт на всіх рівнях з метою посилення координації та прискорення оперативних кроків щодо створення Центру морської безпеки ЄС у Чорному морі", – додали у відомстві.

Як повідомлялося, ввечері 17 жовтня румунські винищувачі F-16 збили два дрони над територіальними водами Румунії в Чорному морі. У Міноборони країни повідомили, що йдеться про безпілотники типу "Герань" з реактивним двигуном.

Цього тижня дрони атакували два судна, які загорілися біля чорноморського узбережжя Румунії. У п’ятницю Румунія продовжила шукати зниклих внаслідок атаки 7 моряків.

Як повідомлялось, на тлі все частіших атак дронів на комерційні судна у Чорному морі Румунія пропонує, щоб чорноморські держави НАТО створили спільне військове командування та керували ним на ротаційній основі.