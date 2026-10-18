В Румынии показали кадры сбивания реактивных дронов над Чёрным морем

Министерство обороны Румынии показало кадры операции по сбиванию двух реактивных дронов, нарушивших национальное воздушное пространство вечером в субботу, 17 октября.

Как сообщает "Европейская правда", фотографии опубликованы на странице в Facebook ведомства.

Вечером 17 октября истребители F-16 Военно-воздушных сил Румынии сбили два дрона, нарушивших воздушное пространство страны над Черным морем.

"Цели обнаружены, идентифицированы, атакованы и обезврежены! Военнослужащие Вооруженных сил Румынии ежедневно несут службу, заботясь о нашей безопасности", – подчеркнули в Минобороны.

Фото: Facebook / Ministerul Apararii Nationale, Romania

Фото: Facebook / Ministerul Apararii Nationale, Romania

На фото видно, как истребители запускают ракеты для сбивания дронов.

Как сообщалось, обе цели были идентифицированы как ударные дроны семейства "Герань" с реактивным двигателем.

В течение последней недели система радиолокационного наблюдения Министерства национальной обороны страны восемь раз фиксировала воздушные цели, перемещавшиеся в воздушном пространстве Украины вблизи границы с Румынией. В четырёх из этих случаев беспилотные летательные аппараты на короткое время проникли в национальное воздушное пространство.

Румыния созвала специальное заседание Североатлантического совета после того, как румынские F-16 сбили два реактивных дрона над Чёрным морем.