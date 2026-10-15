Румунія зафіксувала групу цілей у своєму небі

У ніч з 14 на 15 жовтня система радіолокаційного спостереження Міністерства національної оборони Румунії зафіксувала групу повітряних цілей у районі острова Зміїний.

Про це йдеться в заяві румунського оборонного відомства, повідомляє "Європейська правда".

О 01:34 у національному повітряному просторі на південний схід від Суліни, над територіальними водами Румунії, протягом приблизно однієї хвилини було виявлено безпілотник, після чого він зник з екранів радарів.

Згодом, після надходження повідомлень про інші повітряні цілі приблизно за 77 км на схід від острова Зміїний, було піднято по тривозі два літаки F-16 ВПС Румунії.

Національний військовий командний центр повідомив Головне управління з надзвичайних ситуацій про необхідність вжиття заходів щодо оповіщення населення в північній та східній частинах повіту Тулча, і о 4:57 ранку було розіслано повідомлення RO-Alert.

Вранці в середу, 14 жовтня, румунська система радіолокаційного спостереження виявила три повітряні цілі, що переміщалися поблизу Вилкового на території України, неподалік від кордону з Румунією.

У ніч з 5 на 6 жовтня Румунія підіймала у повітря авіацію союзників для моніторингу двох цілей, які рухалися вздовж кордону з Україною.

Як повідомлялося, у ніч проти 2 жовтня Румунія зафіксувала падіння ймовірного дрона на території країни на тлі російських атак по українських регіонах.