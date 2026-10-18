Зеленський: Америка має бачити, що Росія не робить кроків назустріч

Президент Володимир Зеленський повідомив, що з моменту оголошення "енергетичного перемир’я" президентом США Дональдом Трампом Росія 76 разів завдавала ударів по українській енергетиці.

Як пише "Європейська правда", про це він написав у Telegram.

Президент зазначив, що за минулий тиждень росіяни випустили по Україні майже 2700 ударних дронів, 1700 авіабомб та 66 ракет, більша частина з них – балістичні. Головними цілями російських ударів були енергетичні об’єкти по всій Україні, оскільки Росія намагається створити блекаут.

За словами Зеленського, цієї ночі РФ атакувала підстанції на Вінниччині, Житомирщині, Хмельниччині та Одещині. Десятки тисяч родин залишаються без світла, а енергетики цілодобово намагаються відновити пошкоджені об’єкти.

Президент наголосив, що Сполучені Штати мають побачити, що Росія не йде на поступки у відповідь на зняття санкцій.

"Америка має бачити, що Росія не робить кроки назустріч у відповідь на зняття санкцій чи угоди. Навпаки, кожен сигнал про можливість заробити вони сприймають як те, що ставка на війну працює і можна воювати далі. Саме через цю позицію Росії війна триває, а не через те, що Україна справедливо захищає себе", – написав він.

Саме на Росію потрібно тиснути, щоб у миру був шанс, додав Зеленський.

Напередодні український президент заявив, що послаблення тиску на Росію не допоможе зупинити війну, а натомість дає зрозуміти правителю Росії Владіміру Путіну, що його дії мають підтримку.

Про це він сказав, коментуючи рішення глави Білого дому Дональда Трампа не запроваджувати нових санкцій проти РФ за "законом Грема".

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що президент Дональд Трамп підписав указ про відмову від застосування санкцій проти Росії за "законом Грема", щоб протягом 60 днів проаналізувати їх можливий вплив на американську та світову економіки.

15 жовтня в інтерв’ю FT президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна призупинила удари по енергетичних об’єктах РФ на три дні, щоб задовольнити побажання США, тоді як Москва продовжувала завдавати ударів по українській енергетичній інфраструктурі. У зв’язку з цим Зеленський сказав, що тепер заборона на удари по НПЗ РФ знята.