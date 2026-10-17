Зеленський: Путін відчуває радість та щастя після останніх рішень США

Президент Володимир Зеленський наполягає, що послаблення тиску на Росію не допоможе зупинити війну, а натомість дає зрозуміти правителю Росії Владіміру Путіну, що його дії мають підтримку.

Про це, як пише "Європейська правда", президент сказав у відповідь на запитання журналістів онлайн.

Коментуючи рішення глави Білого дому Дональда Трампа не запроваджувати нових санкцій проти РФ за "законом Грема", Зеленський висловив переконання, що "зняття санкцій будуть продовжуватись".

"Я вважаю, що Diesel Deal – це перший крок. На жаль, мені здається, що таким чином не можна зупинити Путіна, а навпаки він відчуває радість, щастя, що у нього є така підтримка. І все ж таки ми дуже надіємось, і я особисто, що президент Сполучених Штатів Америки буде робити все, щоб Путін зупинив вбивства, зупинив удари по нашій енергетиці і зупинив цю війну", – сказав Зеленський.

Він додав, що ні обмеженням відповіді України по Росії убивства українців, ні зняттям санкцій Путіна зупинити не вдасться.

Водночас президент повідомив, що у п’ятницю українська переговорна група була в контакті з американською стороною.

"Вони домовляються про те, щоб була зустріч. Я готовий також з ними зустрічатись. Я думав, що вони зможуть знайти час і можливість бути в Брюсселі. Не вийшло у американської сторони. Але я думаю, що на цьому тижні вони знайдуть можливість, і ми знайдемо формат, як зустрітись", – сказав Зеленський.

Раніше у суботу Зеленський повідомив, що так званий "закон Грема" все ще може чинити тиск на Росію попри рішення Дональда Трампа наразі не вводити за ним нових обмежень.

16 жовтня президент США Дональд Трамп підписав указ, яким відмовився від застосування санкцій проти Росії за "законом Грема". Глава Білого дому пояснив, що це відповідає національним інтересам США.