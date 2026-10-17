Трамп підписав відмову від санкцій проти Росії за "законом Грема"

Президент США Дональд Трамп підписав указ, яким відмовляється від застосування санкцій, які б нашкодили Росії, за "законом Грема".

Відповідний указ було підписано пізно у п’ятницю ввечері, пише "Європейська правда".

Так званий "закон Грема" Трамп підписав особисто 18 вересня. Термін його введення в дію минає 18 жовтня і до цього часу глава Білого дому мав визначитись з подальшими кроками, а саме – які санкції чи мита він планує запровадити.

Законопроєкт, названий на честь покійного сенатора від Південної Кароліни Ліндсі Грема, мав на меті швидше обмежити потік фінансових ресурсів, що підживлюють війну Росії проти України. Тепер же Трамп вирішив не запроваджувати нових кроків для тиску на Росію.

У розділі 4 указу, опублікованого 16 жовтня, президент відмовився від застосування низки передбачених законом мит, санкцій та обмежень. Він пояснив це національними інтересами США і повідомив, що передав Конгресу відповідне обгрунтування.

"Цим я відмовляюся від застосування таких санкцій, обмежень та мит, передбачених Законом Грема", – йдеться в указі.

Виконавчий указ не скасовує наявні санкції проти РФ, просто не запроваджує нові у рамках виконання закону.

Ці винятки діятимуть, доки президент або державний секретар США не вирішить, що необхідні подальші заходи.

Варто зазначити, 15 жовтня двопартійна група законодавців Конгресу США написала лист до Трампа закликом виконати санкційні повноваження, включені до "закону Грема".

Трамп зупинив дію "закону Грема" після того, погодився купувати дизельне паливо у Росії , щоб спробувати знизити світові ціни на енергоносії.

Сенатори США вимагали у Трампа змінити курс щодо дизпалива РФ.

Більше про це – у статті: Дизель в обмін на Україну? Навіщо Трампу угода з Путіним, яка не запрацює, та чого чекати далі.