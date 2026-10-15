Зеленський наказав відновити удари по російських НПЗ попри вимогу Трампа

Президент Володимир Зеленський заявив, що розпорядився відновити удари по російських НПЗ на тлі того, як російські війська продовжують атакувати енергооб’єкти в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це український президент сказав в інтерв’ю Financial Times.

Зеленський наказав відновити удари по російських НПЗ попри вимогу президента США Дональда Трампа припинити подібні атаки.

Американський лідер неодноразово покладав відповідальність на Україну за зростання світових цін на пальне через атаки на російські НПЗ.

"Заборона [на удари по нафтопереробних заводах] знята. З цим покінчено", – заявив Зеленський.

Він нагадав, що Україна призупинила удари по енергетичних об’єктах РФ на три дні, щоб задовольнити побажання США, тоді як Москва продовжувала завдавати ударів по українській енергетичній інфраструктурі та вбивати мирних жителів – понад 100 за останній тиждень.

Незважаючи на призупинення ударів з боку України, як сказав Зеленський, українські війська залишилися без американських систем раннього попередження про наближення балістичних ракет, а робота супутникового зв’язку Starlink Ілона Маска по всій країні була уповільнена, що ускладнило проведення операцій на передовій та завдання ударів середньої дальності по російських військових об’єктах.

На запитання, чи припинить Україна удари по енергетичних об’єктах з метою налагодження відносин із Білим домом, навіть якщо Росія продовжить їх, він відповів, що погодиться на це лише в тому разі, якщо в обмін йому нададуть більше перехоплювачів до систем Patriot.

За словами Зеленського, це був "мінімум", про який він просив.

За даними видання The Washington Post, США пригрозили Україні зупинкою надання розвідданих, якщо українські військові будуть здійснювати нові удари по російських об’єктах енергетики.

Зеленський підтвердив у вівторок в інтерв’ю радіостанції NPR, що українські військові отримали попередження та погрози щодо обміну розвідданими, але ці погрози поки що не були втілені в життя.

Трамп також заявив журналістам у вівторок, що обмін розвідданими триває.

В Європейській комісії заявили, що не бачать жодних ознак того, що обмін розвідувальними даними між Україною і США припинився.