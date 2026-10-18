Зеленский: Америка должна видеть, что Россия не идет навстречу

Президент Владимир Зеленский сообщил, что с момента объявления "энергетического перемирия" президентом США Дональдом Трампом Россия 76 раз наносила удары по украинской энергетике.

Как пишет "Европейская правда", об этом он написал в Telegram.

Президент отметил, что за прошедшую неделю россияне выпустили по Украине почти 2700 ударных дронов, 1700 авиабомб и 66 ракет, большая часть из которых – баллистические. Главными целями российских ударов были энергетические объекты по всей Украине, поскольку Россия пытается вызвать блэкаут.

По словам Зеленского, этой ночью РФ атаковала подстанции в Винницкой, Житомирской, Хмельницкой и Одесской областях. Десятки тысяч семей остаются без света, а энергетики круглосуточно пытаются восстановить поврежденные объекты.

Президент подчеркнул, что Соединенные Штаты должны увидеть, что Россия не идет на уступки в ответ на снятие санкций.

"Америка должна видеть, что Россия не делает шагов навстречу в ответ на снятие санкций или заключение соглашений. Наоборот, каждый сигнал о возможности извлечь выгоду они воспринимают как то, что ставка на войну работает и можно воевать дальше. Именно из-за этой позиции России война продолжается, а не из-за того, что Украина справедливо защищает себя", – написал он.

Именно на Россию нужно оказывать давление, чтобы у мира был шанс, добавил Зеленский.

Накануне украинский президент заявил, что ослабление давления на Россию не поможет остановить войну, а напротив, дает понять правителю России Владимиру Путину, что его действия находят поддержку.

Об этом он сказал, комментируя решение главы Белого дома Дональда Трампа не вводить новые санкции против РФ по "закону Грэма".

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп подписал указ об отказе от применения санкций против России по "закону Грэма", чтобы в течение 60 дней проанализировать их возможное влияние на американскую и мировую экономику.

15 октября в интервью FT президент Владимир Зеленский отметил, что Украина приостановила удары по энергетическим объектам РФ на три дня, чтобы удовлетворить пожелания США, в то время как Москва продолжала наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре. В связи с этим Зеленский сказал, что теперь запрет на удары по НПЗ РФ снят.